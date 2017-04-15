Fikret Orman'dan Fransızlara: Ağzınızın payını veririz

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Divan Kurulu'nda olaylı Lyon maçıyla ilgili flaş açıklamalar yaptı.

İşte Fikret Orman'ın sözleri:

TURU BİZ GEÇECEĞİZ

"Adamlar maçın başında 2-0 öne geçse, 80'de 2-1 yapsak herkes mutlu olacaktı, yüzler gelecekti. Evet, biz onları burada yeneceğiz. Bu turu geçeceğiz.''





AĞZINIZIN PAYINI VERİRİZ

''Beşiktaş'ın büyüklüğünü Lyon bile kabul ediyor. Para kazanmak için sattılar o biletleri. Şimdi faturayı bize çıkartmak istiyorlar. Burası bizim evimiz Arena, korkmasınlar! Güzel güzel maçlarını seyretsinler. Bize öyle ayak oyunları yapmasınlar, ağızlarının payını veririz.''



