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Fikret Orman'dan G.Saray ve F.Bahçe'ye gönderme

Fikret Orman, Beşiktaş'ın başarısının ezeli rakiplerinin başarısız olmasıyla alakalı olduğunu söyleyenlere cevap verdi.

Fikret Orman'dan G.Saray ve F.Bahçe'ye gönderme
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Vatan Gazetesi'ne konuşan Fikret Orman, 2 yıldır şampiyon olan Beşiktaş'ın bu başarısının Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kötü olmasına bağlı olduğunu dile getirenlere sert çıktı.

"SENEYE DAHA GÜÇSÜZ OLSUNLAR"

Fikret Orman; 'Beşiktaş, F.Bahçe ve G.Saray kötü olmasa şampiyon olamazdı' yorumları için; "Bir söz var, '1 kurdun arkasından 40 köpek havlar' diye... Olur böyle şeyler, bir şeyler söylenecek. O zaman temennimiz seneye de daha güçsüz olsunlar, yine biz şampiyon olalım" değerlendirmesini yaptı.

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