2016-2017 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş'ta başkan Fikret Orman, CNN Türk'te yayınlanan ''Hakan Çelik ile Hafta Sonu'' programına katıldı.

Birbirinden önemli açıklamalarda bulunan Orman'ın sigarayla ilgili söylediği sözler izleyenleri güldürdü.

SİGARA İÇEMEDİĞİM İÇİN AĞIR KONUŞMUŞ OLABİLİRİM

Fikret Orman, "Ben şimdi oruçluyum. Sigara içemediğim için sinirli oluyorum. Bu yüzden maksadını aşan bazı ifadelerim olmuş olabilir. Ancak Euroleague konusundaki fikirlerimin yüzde 1 milyon arkasındayım. Euroleague çok iyi, ama ticari bir organizasyon." dedi.

BEŞİKTAŞ'I YÖNETİRSENİZ GÖRÜRSÜNÜZ

Çelik'in sigara içtiğini söyleyen Orman'a "Sigara sağlığa zararlı başkanım. Bırakmanızı öneririm" demesi üzerine başarılı başkan, "Bir gün siz de Beşiktaş'ı yönetin görün bakalım" şeklinde cevap verdi.

Fikret Orman'dan güldüren sigara yorumu - İZLE