Fikret Orman: Hakemler hakkımızı yemesin

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda Kardemir Karabükspor'a 2-1 yenilen Beşiktaş'ta yenilginin nedenleri tartışılıyor.

Olaylı geçen ve mağlup olunan Fenerbahçe maçından hemen 4 gün sonrasında ligde alınan Kardemir Karabükspor mağlubiyeti, derbi maçında yaşanan olumsuzlukların bir yansıması olarak ön plana çıkmış vaziyette.

BEŞİKTAŞ KOLLANMASIN AMA HAKKI DA YENİLMESİN

Karabük deplasmanında alınan yenilgi dün akşamdan itibaren yönetimde uzun uzadıya konuşuldu ve konuşulmaya da devam ediyor. Yenilgi sonrası yönetimde konuşulan konular, hem kötü oyun, hem de yaratılan algının Beşiktaş'ı getirdiği noktaydı.

Başkan Fikret Orman'ın Karabük dönüşü yolda yönetici arkadaşları ile yaptığı değerlendirmede hakem hataları, algı yönetimi ve saha içi reaksiyonlar üzerinde durduğu öğrenildi. Haftalardır 'Beşiktaş kollanıyor' şeklinde yaratılan algı sayesinde Siyah-Beyazlı takım aleyhine yapılan hakem hatalarının görmezden gelindiği ve kaybedilen maçlarda dahi tüm sorumluluğun oyuncular ve teknik heyete yüklenildiğinin uzun uzun tartışıldığı bildirildi.

ALEYHİMİZE OLAN KARARLAR GEÇİŞTİRİLİYOR

Buna karşın Başkan Fikret Orman'ın, "tamam biz her zaman söylüyoruz, maça çıktın mı Beşiktaş futbolcusu olarak tüm olumsuz şartları alt edip oyununla galip gelmesini başaracaksın. Ama bu her maçta mümkün olmayabiliyor. O gün takım kötü olabiliyor. Bu akşam da gerçekten kötü bir oyun vardı sahada. Karabük çok iyi organize olmuş ve bizden çok daha iyi onadılar. Hakem hatalarını çıkartırsak maçı hak etmedik, ama bu durum maçtaki çok önemli iki hatanın görmezden gelinmesi anlamını da taşımamalı. Hep 'Beşiktaş kollanıyor' diye diye bizim maçlarımzda sadece lehimize olan hatalar gösteriliyor tartışılıyor, aleyhimize olanlar hemen iki cümleyle geçiştiriliyor. Bu olayın önüne geçmeliyiz ve gereken neyse yapmalıyız'' dediği ifade edildi.



Dün akşamki değerlendirmede oyuncuların saha içinde gösterdiği reaksiyonun son iki maçta yetersiz kalmasının da tartışıldığı ve rakibe oyun olarak gereken tepkinin verilmemesinin mağlubiyetlerde çok etkili olduğu kararına varıldığı da gelen bilgiler arasında.