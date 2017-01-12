Fikret Orman'dan Hidayet Türkoğlu'na ziyaret

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman'ın Hidayet Türkoğlu'nu makamında ziyaret etti. Ziyarete Beşiktaş kulübünden bazı dernek ve şube sorumluları da katıldı.

Siyah-beyazlı ekibin resmi internet sitesinde yapılan açılamada Fikret Orman ve Hidayet Türkoğlu'nun fikir alışverişinde bulunduğu bildirildi. Ziyaret sonunda Başkan Fikret Orman'ın Hidayet Türkoğlu'na Beşiktaş Sompo Japan takımı oyuncularının imzaladığı bir formayı hediye ettiği belirtildi.

HİDAYET TÜRKOĞLU GÜZEL İŞLER YAPMAK İSTİYOR

Öte yandan Fikret Orman'ın BJK TV'ye ziyaret hakkında yaptığı açıklamada, ''Hidayet Türkoğlu güzel işler yapmak istiyor. Basketbolda ona destek vermeye geldik. Beşiktaş camiası olarak arkasında olacağımızı belirttik. İnanıyorum ki Hidayet Türkoğlu Türk basketboluna yeni tesisler, yeni başarılar ve sporcular kazanacaktır.” dediği bildirildi.