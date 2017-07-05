Fikret Orman'dan Kjaer sorusuna cevap

Beşiktaş, dünyaca ünlü savunma oyuncusu Pepe'yi 2 yıllığına kadrosuna kattı. Oyuncuya Vodafone Park'ta imza töreni düzenlendi.

Burada basın mensuplarının karşısına çıkan Fikret Orman, Fenerbahçeli stoper Kjaer hakkında daha önce verdiği bir demece açıklık getirdi.

KJAER'DEN DAHA İYİSİNİ ALIRIZ

Beşiktaş'ın şampiyonluğunun ardından beinSports'ta Şansal Büyüka'nın konuğu olan Fikret Orman, Büyüka'nın, "Fenerbahçe, Kjaer'i gönderse alır mısınız?" sorusuna; "Daha iyisini alırız" şeklinde cevap vermişti.

Orman, Pepe'nin basın toplantısında bu sorunun sorulması üzerine şöyle konuştu; "Lider bir oyuncuya ihtiyacımız vardı, geçen sezon çok iyiydik, Tosic ve Marcelo da iyi işler yaptı. Fenerbahçeli oyuncu ile (Kjer) ilgili bir şey söylemek istemiyorum. Şu anda Pepe ile imzalıyoruz. Çok fazla bir transfere ihtiyacımız var. Belki bir atış, belki bir atış daha yapıp transferi bırakacağız"