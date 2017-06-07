Türkiye Basketbol Ligi Play - Off serisinde Anadolu Efes ile Beşiktaş Sompo Japan karşılaştı.
Maçı saha kenarındaki koltuklarda izleyen Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ile Anadolu Efes taraftarları arasında gerginlik yaşandı.
KÜFÜRLÜ TEZAHÜRATA TEPKİ
Başkan Fikret Orman, maç esanasında arkasında oturan bir seyircinin, "Beşiktaş seninle ölmeye geldik" tezahüratının küfürlü versiyonuna eşlik etmesine oldukça sinirlendi.
Fikret Orman'dan küfür eden taraftara tepki - İZLE
Bir anda arkasına dönen Orman, taraftarın kolundan tutup kendine çekerek sert bir şekilde tepki gösterdi.