Fikret Orman'dan Lens açıklaması

Fikret Orman, şampiyonluk kutlaması sonrasında Beyaz TV'deki Beyaz Futbol programına konuk oldu. Birçok konuda önemli açıklamalar yapan Orman, Lens'i transfer edebileceklerinin altını bir kez daha çizdi.

"KİM BEŞİKTAŞ'A GELMEK İSTEMEZ?"

Lens transferi için görüşleri sorulan Orman; "Lens'in bir kulüple sözleşmesi var ve bunu da değerlendirmek istiyorlar. Beşiktaş'a baktığınız zaman huzurlu bir kulüp, Şampiyonlar Ligi'nde oynuyor, kim Beşiktaş'a gelmek istemez? Beşiktaş'ta Lens'in de arkadaşları var. Fenerbahçe'ye gelmeden önce de ilgilenmiştik." dedi.