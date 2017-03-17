Fikret Orman'dan Lyon ve Aboubakar açıklaması

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, telefonla bağlandığı BEINSPORTS'A UEFA Avrupa Ligi çeyrek final maçında karşılaşacakları O.Lyon maçını değerlendirdi.

'KOLAYI ZORU YOK'

Fikret Orman'ın açıklamaları şöyle; "Lyon zor bir rakip ama son sekizde olduğumuz için Beşiktaş bu kupayı istiyorsa kolayı zoru yok. Beşiktaş da çok kolay bir rakip değil. Çok önemli oyuncuları olan, çok önemli teknik patronu olan bir futbol kulübü. Maça gidip elimizden geleni yapacağız. Hiçbir maç oynanmadan kazanılmaz, oynanmadan kaybedilmez de. Ben umutluyum açıkçası." dedi.

LİVERPOOL, BENFİCA, NAPOLİ

Daha önce eledikleri takımlarından bahseden Orman: "Biz Liverpool'u eledik, bu sezon Benfica'ya 3-0 geriden geldik, Napoli'yi yendik. Lyon da bunlardan çok ileride bir kulüp değil. Allah futbol şansı versin, dünkü maçta olduğu gibi bireysel hatayla 10 kişi kalmayalım.Dinamo Kiev maçındaki gibi ahlaksız bir hakemle karşı karşıya kalmayalım." diyerek sözlerini sürdürdü.

'HEDEFİMİZ UEFA KUPASI'

UEFA Kupası'nı hedeflediklerini belirten Orman; "Beşiktaş Kulübü, tesileriyle, oyuncu kalitesiyle, teknik kadro kalitesiyle, stadyumuyla, camianın büyüklüğü ve taraftarıyla bu kupaları alabilecek bir kulüptür. Onun için de hedefimiz UEFA Kupası." dedi.

ABOUBAKAR'A CEZA VERİLECEK

Olympiakos maçında kırmızı kart gören Aboubakar'a ceza vereceklerini açıklayan Orman: "Aboubakar Beşiktaş'a zarar verdi, disiplin yönetmeliğinin gereği neyse o ceza verilecektir. Tabiiki çok amatörce bir hata. Bırakın dünkü maçı, önümüzdeki iki maçta da yok. Yapmış olduğu hareketle Beşiktaş'a büyük zarar verdi ama futbolun içinde var bunlar." diyerek sözlerini noktaladı.