beINSports'un canlı yayınında Şansal Büyüka'nın sorularını yanıtlayan Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, yaz transfer döneminde alacakları oyuncular hakkında açıklama yaptı.

Fikret Orman'dan mangal esprisi - İZLE

"MANGALA İLE İLGİLENİYORUZ"

Büyüka'nın başarılı stoper Mangala'yı sorması üzerine esprili bir yanıt verdi.

Büyüka'nın 'Mangala gündeminizde var mı?' sorusu üzerine Orman; "Mangal yapacağız abi, Ümraniye'de mangal yapacağız" diyerek cevap verdi. Orman konuşmanın devamında ise Mangala ile ilgilendiklerini ancak Manchester City ile görüşmediklerini söyledi.

DURSUN ÖZBEK DE ESPRİ YAPMIŞTI

Daha önce Dursun Özbek de Şansal Büyüka'nın programına katılmış, espri yapmıştı. Şansal Büyüka'nın Dursun Özbek'in esprisine gülmemesi sosyal medyada çok konuşulmuştu.

Şansal Büyüka Dursun Özbek'in esprisine gülmedi - İZLE