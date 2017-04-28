Fikret Orman'dan Mehmet Ekici'ye cevap

Fikret Orman, Trabzonspor ile yollarını ayıran futbolcu Mehmet Ekici'nin, kendisinin devre arasında Fenerbahçe'ye transferini engelleyenlerin olduğunu ve Fikret Orman'la yaşadıklarını anlatacağı şeklindeki açıklamasına cevap verdi.

"BİZİM GİZLİ İŞİMİZ YOK"

Beşiktaş'ın gizli bir işi olmadığını söyleyen Orman, "Ne istiyorsa anlatsın. Bizim gizli, acayip bir işimiz yok. Kim ne şekilde mücadele etmek istiyorsa aynı şekilde karşılığını görür. Beşiktaş, kimsenin gücünü gösterme yeri değildir. Beşiktaş çok ciddi, asil ve kuvvetli bir kulüptür. Beşiktaş'la mücadele ederken 'Ben şöyle yaparım, böyle yaparım.' demeyeceksiniz. Mehmet ne istiyorsa anlatsın, cevabını alır. Biz kim ne şekilde geliyorsa üslubumuz içinde aynı şekilde karşılığını veriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.