Fikret Orman'dan Portekiz çıkarması

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Gaziantepspor'u 4-0 ile geçen ve 2016-2017 sezonunda şampiyonluğu göğüsleyen Beşiktaş'ta yönetim çok geçmeden transferde harekete geçti.

TALİSCA VE ABOUBAKAR ZİRVESİ

Başkan Fikret Orman'ın ilerleyen günlerde Portekiz'e giderek Porto ve Benfica kulüpleriyle biraraya gelecek. Talisca'nın takımda kalması ve bonsevisini almak isteyen Orman'ın tüm şartları zorlayacağı öğrenildi.

Aboubakar için ise Başkan Fikret Orman'ın Portekiz Kulübü Porto'ya 5 milyon Euro, şartları zorlaması durumnda en fazla 6 milyon Euro teklif edeceği de gelen bilgiler arasında.