Fikret Orman'dan rakiplere transfer göndermesi

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin aksine transferde sakin davranan Beşiktaş'ta taraftarlar büyük sabırsızlık yaşarken, Başkan Fikret Orman camiaya mesaj gönderdi.

"RAKİPLERİN TAKVİYE YAPMASI NORMAL"

Başkan Fikret Orman, "Ligin en iyi takımıyız" diyerek sözlerine başladı. Rakip takımın transferlerini yorumlayan Orman; "Son iki yıldır Beşiktaş şampiyon. Bu yarışın içinde olmak isteyen rakiplerimizin takviyelere sarılmaları gayet normal. Bizim gücümüze ulaşmak adına transferlere imza atıyorlar" dedi.





Geçmişte Beşiktaş'ın transfer hataları yaptığına dikkat çeken Orman; "Transfer futbolun en kolay yönü. Daha önce bizde yapıldığı gibi, x oyuncuyu istersin. Adamın değeri 3'tür, 5 verip alırsın, olur biter. Sonuçta kulübün parasını veriyorsun. Böyle yapıldı yıllarca ama sonuçlara bakın. Öyle transfer ile başarı gelmez" ifadelerini kullandı.

SOSA TRANSFER EDİLMEYECEK

"Beşiktaş'tan gidip de geri dönmek istemeyen bir kişi bile yok" diyen Orman; "Daha son sözümüzü söylemedik. Transferde dengeleri koruyup az ama üst düzeyde takviye yapacağız. Sosa konusunda ise oyuncunun gidişi Beşiktaş duruşu ile hiç bağdaşmadı. Futbolculuğu kadar, bizler için karakter de önemli. Sosa konusu kapalı bizim açımızdan" yorumunu yaptı.





"PEPE'Yİ İSTİYORUZ"

Taraftarın çok istediği Pepe ile ilgili konuşan Beşiktaş'ın patronu, "Pepe teması olduğu doğrudur. Evet istiyoruz. Başkaları da var listemizde. Pepe de, diğerleri de bize bağlı. Ancak biz kontrollü bütçe uyguluyoruz. Bunun dışına çıkmayı düşünmüyoruz. Her transfer bizim istediğimiz şartlarda olursa gerçekleşecek" açıklamasını yaptı.