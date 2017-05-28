Fikret Orman'dan şampiyonluk açıklaması

Beşiktaş'ta özellikle son haftalarda Şenol Güneş'in yeni sezonda takımda kalıp kalmayacağı yönündeki sorulara tepki gösteren Fikret Orman, karşılaşmanın ardından yine çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"BEŞİKTAŞLILAR MUTLU OLSUN"

"Çok mutluyum, bütün Beşiktaşlılar da mutlu olsun. Şenol Hoca'mızla alakalı söyleyeceğimizi söyledik. Ötesi yok." diye konuşan Fikret Orman sözlerine şöyle devam etti; "Biz bu sezon gerçekten çok yorulduk, çok çabaladık. Bu şampiyonluğu hak ettik. Emeği geçen herkesi kutluyorum. Beşiktaş taraftarlarının mutlu olma zamanı şu anda."