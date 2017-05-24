Fikret Orman: Şenol Güneş ayrılmayacak

Fikret Orman, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Şenol Güneş'in takımdan ayrılacağı yönündeki haberler hakkında konuşan Orman, tecrübeli teknik adamın gelecek sezon da Beşiktaş'ta kalacağını söyledi.

30 DEFA AÇIKLADIK HOCA KALACAK

Orman, "Şu anda Beşiktaş 2 sene üst üste şampiyonluğa gidiyor. Ezeli rakiplerine fark attı. İki rakibimizin hoca sıkıntıları varken Beşiktaş'ın hocası konuşuluyor. Beşiktaş taraftarı artık bunları yemiyor. Beşiktaş'ın şampiyonluğunu yaşayacağı dönemde bunlar konuşuyor, ayıp. 30 defa açıkladık. 1 sene daha hocamız ile sözleşmemiz var. Hocanın Beşiktaş'tan ayrılması için ne sebep olabilir? Mutlu, bizimle aile ilişkisi var. Bir sıkıntımız yok. Kupayı kaldırmadığımız günlerde bu açıklamaları yapanları lanetliyoruz. Biz hocamızla önümüzdeki senenin transferlerini konuşuyoruz. Sezon sonu hocamız ile tabii ki konuşacağız. Beşiktaş'ta çıta her sene daha yükseğe çıkıyor. Şimdi herkes üst üste 3.şampiyonluğu bekleyecek. Daha sonra Avrupa'da çeyrek final, yarı final konuşulacak. Beşiktaş'ı yöneten herkes iyi niyeti ile işlerini yapıyor. Bizim aramızda fitne yok. Kimse bunlara inanmasın" dedi.

Fikret Orman: Şenol Güneş kalacak - İZLE

FATİH TERİM'E DE ŞENOL GÜNEŞ'E DE AYIP OLUYOR

Şenol Güneş'in adı milli takımla geçiyor sorusuna ise Beşiktaş başkanı, "Şenol hocaya ve Fatih Terim'e ayıp. Milli takımın başında Türkiye'nin en önemli hocalarından bir tanesi var. Maç oynanmadan Milli takımda Fatih hoca ile ilgili tartışmalar var. Ne kadar ayıp bir durum. Şenol Güneş abudik gubudik arkadan işler yapmaz. Biz Bursaspor ile ilişkisi bitmeden Güneş ile görüşmedik. Zaten görüşme talebinde bulunsak da hocamız görüşmezdi. Bu milli takım nereden çıktı? Hocamıza sordunuz mu? Biz önümüzdeki seneyi planlıyoruz. Beşiktaş'ın kontratlı hocasının gitmesi neden tartışılıyor? Her seferinde aynı şeyi anlatıyoruz. Gündem yaratılmaya çalışıyor. Cins cins CIA bilgileri elde ettik filan. Millet bunlara gülüyor" dedi.