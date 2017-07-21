Fikret Orman'dan Şenol Güneş'e Çin yanıtı

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Çin'de basın mensuplarının sorularını yanıtlarken, teknik ekiple ilgili bir soru üzerine şaşırtan ifadeler kullandı.

"BU 'OLUR' ALINACAK BİR KONU DEĞİL"

Fikret Orman, Beşiktaş'ta kararları yönetim kurulunun aldığına vurgu yaparak "Beşiktaş'ın stratejisin Yönetim Kurulu belirler. Şenol hocamız, Uzak Doğu'da çalıştı, buraları biliyor. Yaptığımız görüşmeler içerisinde herkes Şenol Güneş'i tanıyor. Bu bizim açımızdan yoruma açık değil. Bu Çin yoruma açık bir konu değil. "Olur" alınacak bir şey değil. Bunlar işimizin parçası. Beraber çalıştığımız sürece, kim olursa olsun, yönetici de olsun, Beşiktaş Futbol Takımı 55 maç yapacak" dedi.

"ÜCRET ALANLAR KURALA UYACAK"

Açıklamalarına devam eden Orman, "Organizasyonla ilgili sıkıntılar olabilir ama bunlar abartılacak şeyler değil. İşe pozitif gözle bakmalıyız. Bizim de ailelerimiz var. İmkanlarımız var, tatile gidebiliriz. Şangay'a ekonomiden bilet alıp geliyoruz. Çalışanlarımızla uçuyoruz. Yöneticiyiz, cebimizden para veriyoruz. Çok yoruluyoruz. Ne gecemiz, ne gündüzümüz var. Buraya gel, transfere git. Bunları Beşiktaş için ücret almadan yapıyorum, ücret alanlar da bizim kurallarımıza uyacaklar" ifadelerini kullandı.