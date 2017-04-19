Fikret Orman'dan taraftara alkol uyarısı

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacakları Lyon maçı öncesinde basın toplantısı düzenledi.

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Fikret Orman, taraftarlara da maça alkol almadan gelmeleri konusunda çağrı yaptı.

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"MAÇA ALKOL ALMADAN GELİN"

Fikret Orman: "Taraftarlardan rica ediyorum maça diri gelsinler, Çarşı'ya gidip yemek yiyip, alkol alıyorlar, yorgun geliyorlar. Rica ederiyorum maça diri gelip takımlarını desteklesinler." dedi.

Orman sözlerini; "Lyon cephesi kendilerine ayrılan 2100 kişilik bilet kontenjanını bizi bıraktı ve bir dostluk eli uzattı. Bizim de oradaki maçı unutup yarınki maça odaklanmamız lazım. Lyon'a 200 kişilik yer ayırdık, ayrıca yaklaşık 20 kişilik taraftar grubu gelecek, onları da deplasman tribünü yerine locada konuk edeceğiz." diyerek sonlandırdı.