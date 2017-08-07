Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, olaylı Atiker Konyaspor maçıyla ilgili olarak sert açıklamalar yaptı.

Fikret Orman'dan TFF'ye ceza uyarısı VİDEO

"CEZA ALIRSAK DÜNYAYI AYAĞA KALDIRIM"

Fikret Orman; "Çok yorgunduk, hava çok nemliydi, saha çok kötüydü. Konyaspor dost camiamız, kupayı kazanmaları onlara yakıştı, çok yakıştı ama orada seyirci yakışmadı. Konyaspor camiasının da bu taraftarlardan utanç duyduğunu düşünüyorum. Bir maçın sonucunda olayların buraya gelmesi acı verici." dedi.

TFF, UEFA'nın bize yaptığını yapamaz diyen Orman; "Kendi taraftarıma teşekkür ediyorum, galyana gelmediler, küfürlere aldırış etmediler. Duyuyorum ki ceza verilecekmiş. Burada bir ceza verilir ve Beşiktaş da bu cezanın içerisine sokulursa dünyayı ayağa kaldırırım. UEFA'nın bize yaptığını TFF bize yaparsa büyük olay çıkar, bu bir tehdit değildir." şeklinde konuştu.