Fikret Orman'dan Van Persie'ye eleştiri

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, beIN Sports'ta yayınlanan ''Derbi Özel'' programına konuk oldu.

Şansal Büyüka'nın sorularını yanıtlayan Orman, olaylı geçen Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi hakkında da yorumda bulundu.

BİZİM KÜLTÜRÜMÜZDE YOK

Van Persie'nin derbi maçta yaptığı hareketlere değinen Orman, ''Van Persie, Beşiktaş'ta oynasaydı bir derbide o hareketleri yapamazdı. Bizim kulüp kültürümüzde böyle bir şey yok. Bir kez Nouma yaptı,en ağır cezayı aldı. Biz saygı duyulan bir kulübüz" şeklinde konuştu.

ŞENOL HOCA DA BENİM GİBİ LAZ

Şenol Güneş'in Kjaer ile girdiği tartışma hakkında da konuşan başkan, ''Sezon başından beri her maçımızda hata var. Şenol Hoca da benim gibi laz bir adam hemen sinirlendi. Fenerbahçeli oyuncular planlıydı" dedi.