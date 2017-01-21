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Fildişi Sahili Demokratik Kongo'yla berabere kaldı

2017 Afrika Uluslar Kupası C Grubu Fildişi Sahili ile Demokratik Kongo Cumhuriyeti, 2-2 berabere kaldı.

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Fildişi Sahili Demokratik Kongo'yla berabere kaldı

Gabon’da düzenlenen 2017 Afrika Uluslar Kupası C Grubu 2. maçında Fildişi Sahili ile Demokratik Kongo Cumhuriyeti, 2-2 berabere kaldı.

İLK YARIDA 3 GOL

Oyem kentinde oynanan mücadelede, Fildişi Sahili’nin gollerini 26. dakikada Wilfried Bony ve 67. dakikada Die Serey kaydetti. Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nin gollerini ise 10. dakikada Neeskens Kebano ile 28. dakikada Junior Kabananga attı.

N'SAKALA OYNAMADI

Aytemiz Alanyaspor’da forma giyen Demokratik Kongo Cumhuriyeti oyuncusu Fabrice N’Sakala, yedekler arasında başladığı karşılaşmada görev alamadı. Bu beraberliğin ardından, Demokratik Kongo Cumhuriyeti puanını 4’e, Fildişi Sahili ise 2’ye yükseltti.

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