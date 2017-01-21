Fildişi Sahili Demokratik Kongo'yla berabere kaldı

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, suikast tehdidi almadığını ancak devlet tarafından uyarıldığını açıkladı.

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Dick Advocaat'tan Mehmet Ekici açıklaması

Fenerbahçe Teknik Direktörü Advocaat, ''Elimizde ön tarafta oynayan çok fazla futbolcu var ama Mehmet Ekici gibi birisi yok'' dedi.