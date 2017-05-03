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Final-Four programı belli oldu

İstanbul'da 19-21 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek olan THY Euroleague Final-Four’un programı açıklandı.

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Final-Four programı belli oldu

2016-2017 sezonu THY Euroleague Final-Four organizasyonu İstanbul'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenecekken, turnuvanın programı da belli oldu.

MAÇ PROGRAMI BELLİ OLDU

19-21 Mayıs tarihleri arasında oynanacak turnuvada son 4'e Fenerbahçe, Real Madrid, CSKA Moskova ve Olympiakos kalmıştı.

Fenerbahçe yarı finalde Real Madrid ile 21.30'da karşılaşacak. CSKA Moskova ile Olympiaskos arasındaki maç ise 18.30'da başlayacak.

THY Euroleague Final-Four'un programı şöyle:

19 Mayıs Cuma

18.30 Olympiakos - CSKA Moskova
21.30 Fenerbahçe - Real Madrid

21 Mayıs Pazar

18.00 3.'lük maçı

21.00 Final maçı .

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