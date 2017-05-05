Final-Four'da görev yapacak hakemler belli oldu

19-21 Mayıs tarihlerinde Sinan Erdem Spor Salonu’nun ev sahipliği yapacağı ve Fenerbahçe'nin şampiyonluk mücadelesi vereceği 2017 Turkish Airlines Euroleague Final Four karşılaşmalarında görev yapacak hakemler belli oldu.

HAKEMLER ŞU ŞEKİLDE

Final Four karşılaşmaları için açıklanan sekiz hakemin bilgileri şu şekilde:

Luigi Lamonica (İtalya)

Boris Ryzhyk (Ukrayna)

Daniel Hierrezuelo (İspanya)

Milivoje Jovcic (Sırbistan)

Olegs Latisevs (Letonya)

Robert Lottermoser (Almanya)

Fernando Rocha (Portekiz)

Damir Javor (Slovenya)

Açıklanan hakem listesinde yer alan Lamonica, Lottermoser ve Ryzhyk yedinci, Latisevs ise altıncı kez Final Four’da görev yapacak. Hierrezuelo ve Jovcic bu organizasyonda dördüncü, Rocha üçüncü, Javor ise ikinci kez düdük çalacak.