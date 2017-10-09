Finlandiya-Türkiye - CANLI SKOR

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7' Mücadelenin ilk bölümlerinde Milli Takımımız oyunu rakip sahaya yıkmaya çalışıyor.

1' Mücadelede ilk düdük çaldı. Milli Takımımıza başarılar dileriz.

A Milli Futbol Takımı, 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'ndaki 10. ve son maçında bu akşam deplasmanda Finlandiya ile karşılaşıyor.

Eskişehir'de, İzlanda'ya 3-0 mağlup olarak Dünya Kupası'na katılma şansını kaybeden Türkiye, Finlandiya ile grup maçlarını tamamlayacak.

İŞTE İLK 11'LER

Finlandiya: Hradecky, Arajuuri, Moisander, Lod, Hetemaj, Pukki, Sparv, Vaisanen, Pirinen, Lam, Pohjanpalo.

Türkiye: Volkan Babacan, Ozan, Ömer, Çağlar, İsmail, Okay, Selçuk İnan (K), Yusuf, Oğuzhan Hakan, Cenk