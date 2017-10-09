Finlandiya-Türkiye maçının muhtemel 11'leri

A Milli Futbol Takımı, 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'ndaki 10. ve son maçında bu akşam deplasmanda Finlandiya ile karşılaşacak.

GRUPTAKİ SON MAÇIMIZ

Finlandiya'nın Turku kentindeki Veritas Stadı'nda oynanacak mücadele saat 21.45'te başlayacak ve TV8'den canlı yayınlanacak. Mücadelede, Fransa Futbol Federasyonundan hakem Benoit Bastien düdük çalacak. Bastien'in yardımcılıklarını Hicham Zakrani ve Frederic Haquette yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Amaury Delerue olacak.

Eskişehir'de, İzlanda'ya 3-0 mağlup olarak Dünya Kupası'na katılma şansını kaybeden Türkiye, Finlandiya ile grup maçlarını tamamlayacak.

MUHTEMEL 11'LER

Finlandiya: Hradecky, Granlund, Arajuuri, Ojala, Moisander, Hamalainen, Schüller, Sparv, Hetemaj, Pohjanpalo, Skrabb

Türkiye: Volkan, Sabri, Ömer, Çağlar, İsmail, Selçuk, Oğuzhan, Emre Mor, Cengiz, Hakan Çalhanoğlu, Cenk Tosun