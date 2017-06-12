Ensonhaber.com'a dön

Flamengo Rhodolfo'yu açıkladı

Beşiktaş'la yollarını ayıran Rhodolfo, resmen Flamengo'da.

Yorum Yap

Beşiktaş'a 2 sezon önce katılan ancak geçen sezon yaşadığı ağır sakatlığın ardından bir türlü bekleneni veremeyen Rhodolfo, Brezilya'nın Flamengo takımına transfer oldu.

DETAYLAR PAYLAŞILMADI

Flamengo, 30 yaşındaki oyuncunun transferini resmen duyurdu; ancak transferin detayları hakkında bilgi vermedi. Brezilya temsilcisi, Beşiktaş'a 1.6 milyon Euro'luk teklif yapmıştı.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM