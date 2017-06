Flamengo Rhodolfo'yu açıkladı

Beşiktaş'a 2 sezon önce katılan ancak geçen sezon yaşadığı ağır sakatlığın ardından bir türlü bekleneni veremeyen Rhodolfo, Brezilya'nın Flamengo takımına transfer oldu.

Flamengo, 30 yaşındaki oyuncunun transferini resmen duyurdu; ancak transferin detayları hakkında bilgi vermedi. Brezilya temsilcisi, Beşiktaş'a 1.6 milyon Euro'luk teklif yapmıştı.

O Flamengo confirma a contratação do zagueiro Rhodolfo. O atleta será apresentado amanhã no Ninho do Urubu. Bem-vindo! #VamosFlamengo pic.twitter.com/PV4ZQFubRs