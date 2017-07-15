Galatasaray'da Sneijder'in sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi. Yaşananların ardından taraftar yönetimi protesto etmek için Florya'ya akın etti.

DURSUN ÖZBEK İSTİFA SLOGANLARI

Hollandalı futbolcu Wesley Sneijder'ın sözleşmesinin karşılıklı feshedilmesinin ardından sosyal medya üzerinden haberleşen Sarı-kırmızılı taraftarlar, Florya Metin Oktay Tesisleri'nin önünde buluştular.

Florya'da Sneijder protestosu - İZLE

Yaklaşık 200 kadar Sarı-kırmızılı taraftar, "Sneijder'i satanı biz de satarız" ve "Dursun Özbek istifa" şeklinde tezahüratlarda bulundular. Bu arada güvenlik güçlerinin de Florya Metin Oktay Tesisleri'nin önünde geniş güvenlik önlemleri aldığı görüldü.