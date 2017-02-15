Florya'ya gelen Tudor: Sabri hala oynuyor mu

Florya Metin Oktay Tesisleri'ne gelen Igor Tudor, sarı-kırmızılı yöneticilerle tanıştı.

Genç teknik adamın sohbet esnasında Sabri'yle ilgili yaptığı espri, herkesi gülmekten kırdı geçirdi.

O HALA OYNUYOR MU?

Yıllar önce 2 Aralık 2003'te Juventus forması giyerken Galatasaray'a karşı forma giydiğini kaydeden Tudor, bugün futbolcusu olarak görev yapacak Sabri'den çalım yediğini ifade etti ve "O hala oynuyor mu?" diyerek herkesi güldürdü.

Sabri'nin Tudor'u çalımladığı anlar - İZLE

G.SARAY TARAFTARI GİBİSİNİ GÖRMEDİM

Tudor, Galatasaray taraftarına da övgüler yağdırdı ve "Juventus'ta onların önünde oynadım. Takımlarına muhteşem destek veriyorlar. Galatasaray gibi bir takıma da böyle seyirci yakışır. Muhteşem bir atmosferde oynamıştık ve Galatasaray taraftarını da o zaman kendi aramızda çok konuştuk" dedi.