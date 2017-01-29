Floyd milyar dolarlık maça çıkacak

UFC’nin çifte kemerli şampiyonu Conor McGregor ile profesyonel boksun efsane şampiyonu Floyd Mayweather arasında gerçekleşecek olan karşılaşma dövüş sporlarının gündemine oturdu.

KARŞILAŞMA 1 MİLYAR DOLAR OLACAK

Konu hakkında iki boksörde açıklama yaptı, Manchester’da hayranlarla buluşan İrlandalı şampiyon McGregor, Mayweather ile anlaşmaya yakın olduklarını ve önümüzdeki 12 aylık süreçte ringe çıkacaklarını belirtti.

Floyd ise maçla ilgili "Bu dövüş kesinlikle olabilir. Herkesin görmek istediği budur. Sanırım McGreggor ile aramızdaki savaş olacak." dedi. karşılaşmanın 2017 yılının son zamanlarına doğru olacağı belirtilirken bu mücadelenin 1 Milyar Dolarlık bir karşılaşma olacağı da söylendi.

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FLOYD'U YENMEK İÇİN HER ŞEYE SAHİBİM

Floyd Mayweather’ı yenmek için her şeye sahibim şeklinde konuşan McGregor, Las Vegas’ta boks lisansı alacağını ve maçın da burada gerçekleşeceğini ifade ederken, aynı zamanda iki kez karşılaştığı ve bir kez yenip bir kez de mağlup olduğu Nate Diaz’la 3. bir maça da çıkacaklarının ve “hesabı kapatacaklarının” müjdesini verdi.

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