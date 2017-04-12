Formula 1 İstanbul'a geri dönüyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Formula 1'in yeni direktörü Chase Carey, TOSFED Başkanı Serkan Yazıcı ve Intercity İstanbul Park işletmecisi Vural Ak bir toplantı yaptı.

FORMULA 1 DÖNÜYOR

Toplantının içeriğiyle ilgili bir açıklama yapan Vural Ak, Formula 1'in Türkiye'ye dönmesi yönünde anlaştıklarını açıkladı.

İstanbul 2005'ten itibaren 7 yıl boyunca Formula 1 yarışlarına ev sahipliği yapmıştı.

Cumhurbaşkanının himayesinde, İstanbul Park'ın Formula 1'i misafir edeceğini belirten Ak, henüz söleşme yapılmadığını ama sadece bir imzanın kaldığını söyledi.