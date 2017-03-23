Formula 1'de sezon Avustralya'da başlıyor

Dünyanın en çok izlenen spor organizasyonlarından Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda 2017 sezonu, bu hafta sonunda yapılacak Avustralya Grand Prix'si ile başlayacak.
Melbourne kentindeki 5 bin 303 metrelik Albert Park pistinde 58 tur üzerinden yapılacak Grand Prix'de yarın antrenman turları, 25 Mart Cumartesi günü TSİ 09.00'da sıralama turları, 26 Mart Pazar günü de TSİ 08.00'de yarış gerçekleştirilecek.
BU SEZON 20 GRAND PRİX VAR
Avustralya Grand Prix'si ile başlayacak Formula 1'de 2017 sezonu, 24-26 Kasım tarihlerinde yapılacak Abu Dabi Grand Prix'si ile sona erecek.
Formula 1'de 2017 sezonunda Almanya Grand Prix'si takvimden çıkarıldı. Geçen yıl 21 grand prix'nin yer aldığı organizasyonda bu sezon bir yarış eksik düzenlenecek.
Formula 1'de 2017 sezonu takvimi şöyle: