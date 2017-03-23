Formula 1'de sezon Avustralya'da başlıyor

1 Aboubakar ve Cenk'ten Talisca'ya: Burası sirk değil Beşiktaş'ta Cenk Tosun ile Aboubakar, Anderson Talisca'ya pas atmadığı için sert çıktı.

2 F.Bahçe Harun Tekin için iki futbolcuyu gözden çıkardı Fabiano'dan memnun kalmayan Fenerbahçe yönetimi, Bursaspor taraftarıyla sorun yaşayan Harun Tekin'i transfer etmek için harekete geçti.

3 Arda Turan: Emre büyük bir star olabilir Barcelona forması giyen milli futbolcumuz Arda Turan, Emre Mor'un çok yetenekli olduğunu ve herkesi geçebileceğini söyledi.

4 Beşiktaş Emre Mor'u kiralıyor Beşiktaş yönetimi, Borussia Dortmund'da forma şansı bulamayan Emre Mor'u 1 yıllığına kiralamayı planlıyor.

5 Ronaldo: Quaresma benden daha yetenekli Cristiano Ronaldo, Quaresma'nın Portekiz'in en yetenekli futbolcusu olduğunu ancak kendisinin daha çalışkan olduğunu söyledi.

6 Arda Turan: Allah ol der ve olur Hayatını tevekkül üzerine kurduğunu belirten Arda Turan, PSG maçı öncesi kendisine inanmayanlara "Allah ol der ve olur" dediğini söyledi.

7 G.Saray Brezilya'nın en iyi stoperini alıyor Tudor, Galatasaray ile sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Chedjou'nun yerine Vitor Hugo'yu istiyor.

8 Galatasaray Hasan Ali'nin peşinde Sezon sonunda Fenerbahçe ile sözleşmesi bitecek olan Hasan Ali Kaldırım için Galatasaray devreye girdi.

9 Podolski Almanya Milli Takımı'na veda etti Lukas Podolski, son maçında muhteşem bir gole imza atarak Almanya Milli Takımı'na veda etti.