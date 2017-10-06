Formula 1'de sıradaki durak Japonya

Japonya'nın Suzuka kenti ile aynı adı taşıyan 5 bin 807 metrelik pistte 53 tur üzerinden yapılacak yarışın sıralama turu yarın TSİ 09.00'da başlayacak.

Yarış ise 8 Ekim Pazar günü TSİ 08.00'de gerçekleştirilecek.

Sezonun şu ana kadar koşulan 15 yarışında Avustralya, Bahreyn, Monaco ve Macaristan'da Ferrari pilotu Sebastian Vettel, Çin, Kanada, İspanya, Büyük Britanya, Belçika, İtalya ve Singapur'da Mercedes pilotu Lewis Hamilton, Rusya ve Avusturya'da Valtteri Bottas, Azerbaycan'da Daniel Ricciardo, Malezya'da ise Max Verstappen kürsünün zirvesine çıktı.