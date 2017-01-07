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Frank de Boer Fatih Terim'le dalga geçti - İZLE

Galatasaray'ın eski futbolcusu Frank de Boer, Fatih Terim'in futboldan anlamadığını söyledi.

Frank de Boer Fatih Terim'le dalga geçti - İZLE
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Son olarak İnter'i çalıştıran Galatasaray'ın eski futbolcusu Frank de Boer, Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim hakkında ilginç sözler sarf etti.

Daha önce Baros ve Pirlo'nun Terim hakkındaki sözlerine benzer bir açıklamada bulunan Hollandalı hoca, tecrübeli çalıştırıcının futboldan anlamadığını söyledi.

NASIL OYNANMAMASI GEREKTİĞİNİ ÖĞRENDİM

Frank de Boer, ''Hiddink, Rijkaard, Advocaat... Hepsinden bir şeyler öğrendim. Fatih Terim'den de futbolun nasıl oynanmaması gerektiğini öğrendim. O da bir nevi öğrenmek sayılır.'' diyerek Terim'le dalga geçti.

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