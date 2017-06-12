Fransa Açık şampiyonu Rafael Nadal

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen toprak kort turnuvasının tek erkekler finalinde, dünya 3 numarası Stan Wawrinka ile 4. basamakta yer alan Rafael Nadal karşı karşıya geldi.

NADAL SET VERMEDEN KAZANDI

İspanyol tenisçi, 2 saat 5 dakika süren müsabakada Wawrinka'yı 6-2, 6-3 ve 6-1'lik setler sonucunda 3-0 yenerek açık dönemde bir grand slam turnuvasında 10 kez şampiyonluğa ulaşan ilk tenisçi oldu.

31 yaşındaki Nadal, Fransa Açık'ı set kaybetmeden rakiplerine sadece 35 oyun vererek kazandı. İspanyol raket, daha önce 2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 yıllarında Fransa Açık'ı kazanmayı başarmıştı. Nadal, bu zaferle birlikte kariyerindeki Grand Slam şampiyonluk sayısını 15'e çıkardı ve tek erkekler tenis tarihinde en çok şampiyonluk kazanan 2. isim olan Pete Sampras'a yetişti.

İkilinin önündeki tek isim, 18 kupa kazanan Roger Federer. Nadal, zafer sonunda yaptığı ilk açıklamada; "Burada bir kez daha şampiyon olmak benim için çok özel bir duygu. Destek veren herkese teşekkür ediyorum. Fransa Açık benim için özel bir turnuva, favorim diyebilirim. Burada diğer her yerden farklı hissediyorum." ifadelerini kullandı.