Fransa Açık'ta 3 Türk sporcu mücadele edecek

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Aikido ile hayalini gerçekleştirmek istiyor

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1 Fikret Orman'dan F.Bahçe'ye İsmail'li gönderme Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, sezon başında İsmail Köybaşı'nı transfer eden Fenerbahçe'ye "Halinizi görüyoruz" diyerek gönderme yaptı.

2 Fenerbahçe Euroleague'de final maçına çıkıyor Basketboldaki en büyük kupayı kazanmak için parkeye çıkacak olan temsilcimiz F.Bahçe, Yunan ekibi Olympiakos'u yenerek tarih yazmak istiyor.

3 Beşiktaş Mevlüt Erdinç'i transfer ediyor Gelecek sezonun transfer çalışmalarına başlayan Beşiktaş yönetimi, bonservisi Hannover'de olan Mevlüt Erdinç'i kadroya katmak istiyor.

4 F.Bahçe'de sezon bitince uygulanacak 4 plan Fenerbahçe yönetimi, yeni sezon kamp ve transfer çalışmalarının planını şimdiden hazırladı.

5 Şanlıurfaspor küme düşünce taraftarlar olay çıkardı TFF 1. Lig'de küme düşen Şanlıurfaspor'un taraftarları, statta taşkınlık çıkardı.

6 Fenerbahçe Malinovsky transferini bitirdi Fenerbahçe orta saha bölgesine Mehmet Ekici'den sonra Aykut Kocaman'ın onay verdiği Malinovsky'i de transfer etti.

7 Eto'o 100 bin euroyu kurtardı Sezonu ilk 10 içinde bitirmemeleri durumunda taraftara 100 bin euro ödeyecek olan Eto'o, attığı gollerle bu parayı vermekten kurtuldu.

8 Emre Çolak sezonun en iyi oyuncusu seçildi Galatasaray'dan Deportivo'ya transfer olan Emre Çolak, Deportivo taraftarları tarafından 2016-2017 sezonunun en iyi futbolcusu seçildi.

9 Olympiakos taraftarları Beyoğlu'nda taşkınlık çıkardı Final Four için İstanbul'a gelen bir grup Olympiakos taraftarı, kaldıkları otel yakınında meşaleler yakıp yine taşkınlık çıkardı.