Fransa Açık'ta 3 Türk sporcu mücadele edecek

Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) heyecan, yarın oynanacak eleme maçlarıyla başlayacak.
ÇAĞLA ANA TABLODAN KATILACAK
İlklerle dolu bir sezon geçirdiği 2016'da dünya 60 numarasına kadar yükselen Çağla Büyükakçay, teklerde ana tablodan turnuvaya katılacak tek Türk tenisçi olacak.
BAŞAK VE İPEK ANA TABLO İÇİN MÜCADELE VERECEK
Son dönemde artan performansıyla dikkati çeken Başak Eraydın'ın yanı sıra İpek Soylu, tek kadınlarda ana tabloya kalabilmek için elemelerde korta çıkacak. İpek ayrıca, Roland Garros'ta çiftlerde Türkiye'yi temsil edecek.
Fransa'nın başkenti Paris'teki prestijli turnuvada, erkeklerde ise Türk tenisçi yer alamayacak.