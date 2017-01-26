Fransa Lig Kupası'nda finalin adı Monaco-PSG

Hem kasap hem futbolcu

Son olarak Maccabi Tel Aviv'i çalıştıran Şota, Hüseyin Kalpar ile yollarını ayıran Alanyaspor'un başına geçiyor...

Beşiktaş yönetimi, 6 aylığına kiraladığı Demba Ba için ne kulübüne ne de kendisine tek kuruş para ödemeyecek.

Real Madrid, İspanya Kral Kupası çeyrek final rövanşında deplasmanda Celta de Vigo ile 2-2 berabere kalarak kupaya veda etti.

Ortadoğu'nun altı ülkesinde, eflatun-beyazlı ekibin ürünlerinde bulunan kulüp logosunda değişiklik yapılması kabul edildi.

Yönetici, futbolcu, teknik adam ve hakemlerin FETÖ bağlantısı ve 2012'deki olaylı Fenerbahçe-Galatasaray derbisi de soruşturma kapsamında.

Galatasaray yönetimi, 2018 yılında sözleşmesi sona erecek olan Muslera'nın kontratını 5 yıl daha uzatmak için görüşmelere başladı.

1 Beşiktaş Demba Ba'ya maaş vermeyecek Beşiktaş yönetimi, 6 aylığına kiraladığı Demba Ba için ne kulübüne ne de kendisine tek kuruş para ödemeyecek.

2 Levent Nazifoğlu'ndan Fatih Altaylı'ya sert cevap Levent Nazifoğlu, kendisi hakkında ağır eleştirilerde bulunan Fatih Altaylı'ya ''Kucaktan kucağa oturan bir adamsın'' diyerek cevap verdi.

3 Demba Ba Beşiktaş'a geri dönüyor Beşiktaş, Çin'e sattığı eski golcüsü Demba Ba'yı yeniden kadrosuna katıyor.

4 Fenerbahçe'den Trabzonspor'a bir teklif daha Fenerbahçe, mayıs ayında sözleşmesi sona erecek olan Mehmet Ekici için Trabzonspor'a 2.5 milyon Euro teklif etti.

5 Galatasaray'dan Tolgay Arslan atağı Başta Selçuk İnan olmak üzere orta sahadaki futbolculardan memnun olmayan yönetim, Tolgay Arslan'ı transfer etmek için harekete geçti.

6 Van Basten: Ofsaytı kaldırmak için öneride bulundum FIFA Teknik Sorumlusu Marco van Basten, hazırladığı önergede ofsayt ve birçok kuralın kalkması gerektiğini söyledi.

7 Galatasaray'da Selçuk'un yerine alınacak isim belli oldu Galatasaray yönetimi, formu git gide düşen Selçuk İnan'ın yerine Hoffenheim forması giyen Kerem Demirbay'ı transfer etmeyi planlıyor.

8 Sosa F.Bahçe'nin 60 milyonluk teklifini reddetti Fenerbahçe'nin Sosa'ya 2.5 yıl için 60 milyon lira önerdiği ancak yıldız futbolcunun terör korkusu nedeniyle teklifi reddettiği öğrenildi.

9 Video hakem sistemindeki kafa karıştıran sorun TFF Başkanı Yıldırım Demirören, mart ayından itibaren video hakem sistemine geçeceklerini söyledi.