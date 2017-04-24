Fransa Ligi'ndeki zirve yarışında heyecan dinmiyor

Ligue 1'de zirve yarşı son süret devam ediyor. Monaco, PSG ve Nice arasında geçen şampiyonluk yarışında bu haftanın kaybedeni Nice oldu.

MONACO VE PSG KAZANDI

Ligue 1'de ilk iki sırada yer alan Monaco ve Paris Saint-Germain (PSG), 34. haftayı galibiyetle geçti.

Monaco konuk olduğu Olympique Lyon'u 2-1, PSG de ağırladığı Montpellier'yi 2-0 mağlup etti.

Zirve takipçilerinden Nice ise deplasmanda Toulouse ile 1-1 berabere kaldı. Avrupa kupalarına katılım yarışı içindeki Bordeaux, evinde ligin son sırasındaki Bastia'yı 2-0 yenerek haftanın kârlı takımı oldu. Ligde bir maçı eksik olan Monaco 80 puan ve averajla liderliğini sürdürürken, PSG aynı puanla ikinci, Nice 74 puanla 3'üncü sırada bulunuyor.