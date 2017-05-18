Fransa'da şampiyon Monaco

Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) 31. haftanın ertelenen maçında konuk ettiği Saint-Etienne'i 2-0 yenen Monaco, sezonun bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

PSG'NİN SERİSİNE SON VERDİ

Lig maratonunu 17 yıl sonra rakiplerinin önünde bitirmeyi garantileyen Monaco, böylece Paris Saint-Germain'in 4 sezonluk şampiyonluk serisine son verdi.

II. Louis Stadı'nın ev sahipliği yaptığı karşılaşmada kırmızı-beyazlı ekibin gollerini, bu sezon gösterdiği performansla futbol kamuoyunun dikkatini çeken Kylian Mbappe ve Valere Germain attı.

MONACO'NUN 8. LİG ŞAMPİYONLUĞU

Bu sonuçla puanını 92 yapan ve en yakın rakibi Paris Saint-Germain ile arasındaki puan farkını 6'ya yükselten Monaco, tarihindeki 8. lig şampiyonluğunu elde etti.