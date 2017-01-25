Fransa'dan Adriano'ya teklif

Beşiktaş'ta Olcay ve Kerim Frei'ın ayrılığının ardından Marsilya da, siyah-beyazlılar’ın sol beki Adriano'yu kadrosuna katmak için temaslara başladı.

ŞENOL GÜNEŞ SICAK BAKMIYOR

Bir süre önce Marsilya'da Sportif Direktör olarak göreve başlayan Barcelona'da tanıdığı 32 yaşındaki futbolcu için istekli olan Zubizarreta, devre arası transfer dönemi kapanmadan transferin gerçekleşmesini amaçlıyor. Beşiktaş yönetimi ise gelen teklif sonrası konuyu teknik direktör Şenol Güneş'e taşıdı. Adriano'dan memnun olan teknik heyetin bu transfere sıcak bakması beklenmiyor.

OYUNCUNUN KARARI BELİRLEYİCİ OLACAK

Ancak Brezilyalı sol bekin, gelen teklifin ardından vereceği karar transferde belirleyici olabilir. 32 yaşındaki futbolcu Marsilya'ya transfer olma konusunda isteğini ortaya koyar ve ısrarcı olursa kariyerine Fransa'da devam edebilir.

Sezon başından siyah beyazlı takıma transfer olan Adriano, Beşiktaş ile 2019 mayıs ayında tamamlanacak 3 yıllık sözleşme imzalamıştı.