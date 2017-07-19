Fransa'dan Medjani'ye teklif var

Fransız basınında yer alan habere göre; savunma hattını tecrübeli bir oyuncu ile takviye etmek isteyen Toulouse, gündemine Medjani'yi aldı.

TAKIMA TAKİVYE GEREKİYOR

Nimes ile yapılan hazırlık maçının ardından açıklama yapan teknik direktör Pascal Dupraz'ın, "Takım halen tehlikeli bir biçimde genç, takviye gerekiyor" sözleri hatırlatılırken; bu açıklamanın kulübün tecrübeli oyuncu arayışında olduğunu doğruladığı vurgulandı.

Trabzonspor ile 2018'e kadar sözleşmesi bulunan 32 yaşındaki Medjani'nin de, daha önce uzun yıllar oynadığı Fransa Ligi'nde forma giymeye karşı olmadığı ifade edildi.