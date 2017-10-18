Fransız basını Cenk Tosun'a övgü yağdırdı

Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş'ın Fransa'da Monaco'yu 2-1 yenmesinin ardından Fransız basının gecenin adamı Cenk Tosun'a övgüler yağdırdı.

"ÇOK GÜÇLÜ VE YARATICI"

France Football Cenk Tosun hakkında "Cenk Tosun, gerçek bir zehir! Şüphesiz ki maçın adamı. Çok güçlü ve yaratıcı. Monaco savunmasına ağır hasarlar verdi. Sürekli oyuun içerisinde, sürekli mücadele ediyor. Gerekli olduğunda nasıl efektif olunacağını çok iyi biliyor. 34'te çıkarılamayacak bir kafa vuruşu yaptı. 54'te Babel'in ikramını müthiş değerlendirdi. Ligde geçen sezon en çok gol atak ikinci oyuncuydu ama bu sezon en verimli dönemini yaşıyor." şeklinde övgüler yağdırdı.



