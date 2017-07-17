Fransız forvet Gouffran Göztepe'de

TFF 1. Lig'de play-off maçlarında şampiyon olarak 14 yıl aradan sonra Süper Lig'e yükselen İzmir temsilcisi transferlerine bir yenisini daha ekledi.
2 YILLIK ANLAŞMA SAĞLANDI
Göztepe, uzun süredir temaslarda bulunduğu Newcastle United'da forma giyen Yoan Gouffran ile 2 yıllık anlaşma sağladı.
Fransız basınında yer alan haberlere göre, geçen sezon Newcastle'ın İngiltere Premier Lig'e çıkmasında rol oynayan 31 yaşındaki Fransız forvet Yoan Gouffran, Göztepe'ye transfer oldu.
Başarılı Fransız forvetin Göztepe ile 2 senelik bir kontrat imzaladığı bildirildi.