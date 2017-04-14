Fransız holiganların Beşiktaşlılara saldırdığı anlar

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında deplasmanda Lyon ile karşı karşıya geldi.

Temsilcimizin 2-1 kaybettiği maç öncesi yaşanan olaylar geceye damgasını vurdu.

KAR MASKELİ HOLİGANLAR ORTALIĞI KARIŞTIRDI

Lyon Stadı’ndaki gecede ev sahibi takımın bazı gruplarının saldırgan tutumları göze çarptı.

Maç öncesinde sahaya kar maskeleriyle giren ve kale arkasına geçen bazı gruplar, olayları da ilk başlatan hamleyi yaptı.

Fransız taraftarların Beşiktaşlılara saldırdığı anlar - İZLE

BİBER GAZI VE JOP KULLANDILAR

UEFA "Ekstra önlemler alınsın" dedi. Ama Fransızlar bunu pek takmadı. Maç öncesi şehri siyah-beyaza boyayan Beşiktaş taraftarları, stat önünde adeta linç edildi. Orantısız güç kullanan Fransız polisi, biber gazı sıktı ve joplarını kullandı.

Tribünde çıkan kavga esnasında Lyon taraftarlarının koltuk değnekleriyle Beşiktaş taraftarına saldırdığı görüldü. Tribünde sopa ve kemerle yaşanan kavgada bazı çocukların arada kalması dikkat çekti.