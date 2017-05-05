Fransız takımı Bastia'ya ağır fatura

Ligue 1'in 33. haftasında yaşanan olaylar nedeniyle tatil edilen Bastia ile Olympique Lyon arasındaki mücadelenin ardından ev sahibi Bastia'ya verilen cezalar belli oldu.

KULÜBE CEZA YAĞDI

Fransa 1. ve 2. lig kulüplerinin bağlı olduğu Profesyonel Futbol Ligi'nden (LFP) yapılan açıklamaya göre, söz konusu karşılaşmayı hükmen Olympique Lyon'un kazanmasına, Bastia'nın 3 maç sahasının kapatılmasına ve 4 maç deplasmanda seyircisiz oynamasına hükmedildi.

Olympique Lyon'un kalecisi Anthony Lopes ile münakaşa ettiği gerekçesiyle Bastia'nın yöneticisi Anthony Agostini'ye ise 6 ay hak mahrumiyeti cezası verildi.

Bu sezon ligde kalma mücadelesi veren son sıradaki Bastia, 16 Nisan'da oynanan lig maçının ardından tedbirli olarak disiplin kuruluna sevk edilmiş, evinde ve deplasmanda bir maç seyircisiz oynayarak saha kapatma cezasının bir bölümünü önceden çekmişti.