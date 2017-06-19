Fransız teknik adam Bursaspor için geliyor

Bursaspor gelecek yıl Fransız Teknik Direktör Paul Le Guen'e emanet.

İSTANBUL'A GELİYOR

Beinsports'un haberine göre; Fransa'ya giden Bursaspor idari menajeri Hüseyin Gedik, Paul Le Guen'le bir araya geldi ve anlaşma sağlandı.

Sözleşmenin 2 ya da 3 yıllık olması bekleniyor. Fransız teknik adamın yardımcılarının ise Mustafa Er ve Ömer Erdoğan olması gündemde.

Paul Le Guen, yarın(salı günü) İstanbul'a son detayları görüşmek için gelecek. İstanbul'daki son görüşmenin ardından Fransız hoca Bursa'ya giderek imza atacak.

LYON'LA BÜYÜK BAŞARI YAKALADI

Geçtiğimiz günlerde Nijerya Milli Takımı'ndaki görevinden ayrılan Le Guen, 2002-2005 yılları arasında çalıştırdığı Lyon'la 3 yıl üst üste lig ve Fransa Süper Kupası olmak üzere toplamda 6 kupa kazandı.

Fransız teknik adam PSG'yi çalıştırdığı dönemde de 1 defa Fransa Lig Kupası'nı kazanmıştı.