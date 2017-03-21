Fransızlar Beşiktaşlı taraftarlardan çekiniyor

Lyon-Beşiktaş eşleşmesinin ardından Fransızları Türk taraftar endişesi sardı.

Beşiktaşlılara ait taraftar siteleri ve sosyal medya mercilerinde büyük bir hareketlilik olduğu tespitini yapan Fransızlar, siyah-beyazlıların deplasmandaki ilk maçta kendilerine ayrılan yerlerin dışında da bilet almaya çalışacağını öne sürdü.

EVİMİZDE BİZE DEPLASMANI YAŞATABİLİRLER

13 Nisan'da Olimpik Lyon Park Stadı'nda Beşiktaş'ın, ev sahibi takımmış gibi oynama ihtimali doğabileceğine dikkat çekildi.

Siyah-beyazlıların rövanşı beklemeden ilk maçta da büyük bir seyirci desteğine sahip olabilecekleri vurgulandı.

FRANSA DIŞINDA DA GELEBİLİRLER

Lyon yerel basınındaki haberlerde, "Türk taraftarlar yarattıkları ateşli atmosferle meşhur. Fransa dışında İsviçre, Almanya, Hollanda gibi ülkelerden de Beşiktaş taraftarları bu maç için harekete geçebilir. Böylece daha ilk maçta seyirci üstünlüğünü ele geçirebilirler" ifadeleri kullanıldı.

Olympique Lyon'un resmi hesaplarından yapılan duyuruda, Beşiktaş maçı için üyeliği olanlara öncelik tanınacağı duyuruldu.

Buna göre bu cuma gününe kadar, Beşiktaş maçına gitmek isteyen bu hak sahipleri bilet rezervasyonu yaptırmaları gerekiyor. Beşiktaş taraftarının bu yolu kullanarak da bilet temin etmeye çalıştığı savunuldu.

UEFA'nın aldığı karar uyarınca Beşiktaş taraftarı bir önceki turda Olympiakos deplasmanına alınmamıştı.