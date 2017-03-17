Fransızlar Beşiktaş'tan korkuyor

Fransa'nın en ünlü gazetelerinde biri olan L'Equipe, Beşiktaş-Lyon eşleşmesini manşetlerine taşırken, temsilcimizden çekindiklerini de belirtti.

BEŞİKTAŞ BÜYÜK LOKMA

Fransız gazetesi L'Equipe Beşiktaş'ı "büyük lokma" olarak tanımladı. Gazete, "Turnuvanın favorilerinden Roma’yı eledikten sonra Lyon için şimdi de bir diğer büyük lokma." değerlendirmesinde bulundu.

ATMOSFER KORKUTUYOR

Fransa'nın Olympique Lyon takımının yöneticilerinden Bernard Lacombe, UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde eşleştikleri Beşiktaş’ın çok iyi takım olduğunu söyledi.

Kura çekiminin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Olympique Lyon Kulübü yöneticilerinden Bernard Lacombe, "Türk futbolunu yakından tanıyoruz. Hararetli ve her zaman ilginç bir atmosfer oluyor. Ayrıca Beşiktaş çok iyi bir takım. Zor bir rakip ve çekişmeli bir maç olacak. Ne olup biteceğini kimse bilemez. Bakalım, yaklaşık bir ay içinde fiziksel olarak nasıl olacağız. Bu turnuvada olmak büyük bir zevk." ifadelerini kullandı.