Fransızlar Gomis transferini duyurdu

L'Equipe gazetisinin haberine göre; oyuncunun yakın çevresi Gomis'in geçen sezon kiralık oynadığı Marsilya'dan istediği teklifi alamayınca 31 yaşındaki futbolcu cumartesi günü Galatasaray ile sözleşme imzaladı.
SALI VEYA ÇARŞAMBA GELECEK
2016-2017 sezonunda ligde 20 gol atarak başarılı bir performans sergileyen Fransız futbolcunun üç yıllık sözleşmeye imza atmasının ardından salı veya çarşamba günü İstanbul'a gelmesi bekleniyor.
Swansea ile 1 yıllık sözleşmesi bulunan Gomis'in bonservisi için Galler ekibine 2,5 milyon euro ödendiği öne sürüldü.