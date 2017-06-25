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Fransızlar Gomis transferini duyurdu

Gomis'in Galatasaray ile üç yıllık sözleşmeye imza attığı ve bonservis bedeli olarak 2,5 milyon euro ödeneceği ifade edildi.

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Fransızlar Gomis transferini duyurdu

L'Equipe gazetisinin haberine göre; oyuncunun yakın çevresi Gomis'in geçen sezon kiralık oynadığı Marsilya'dan istediği teklifi alamayınca 31 yaşındaki futbolcu cumartesi günü Galatasaray ile sözleşme imzaladı.

SALI VEYA ÇARŞAMBA GELECEK

2016-2017 sezonunda ligde 20 gol atarak başarılı bir performans sergileyen Fransız futbolcunun üç yıllık sözleşmeye imza atmasının ardından salı veya çarşamba günü İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

Swansea ile 1 yıllık sözleşmesi bulunan Gomis'in bonservisi için Galler ekibine 2,5 milyon euro ödendiği öne sürüldü.

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