Fransızlar Türk taraftarlara demirlerle saldırdı

Lyon ile Beşiktaş taraftarları arasında tribünde kavga çıktı. Bazı taraftarlar sahaya indi.

Lyon-Beşiktaş karşılaşması öncesi Fransız polisi stada yürüyen siyah-beyazlı taraftarlara biber gazı ile müdahale etti.

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Drogba yeni takımını açıkladı

Bir dönem G.Saray'da forma giyen Drogba, kariyerine Amerika'da devam edeceğini açıklarken, transfer olduğu kulübün hissedarı da oldu.