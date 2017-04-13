Fransızlar Türk taraftarlara demirlerle saldırdı

UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında Lyon ile Beşiktaş arasında oynanacak karşılaşma öncesinde olaylar çıktı.
FRANSIZLAR ORANTISIZ KUVVET KULLANDI
Maç öncesi taraftarlar çıkan olaylar nedeniyle sahaya inerken, tribünler de karıştı. İki takım taraftarları arasında kavga çıkarken, Fransızlar Türk taraftarlarına sert müdahalelerde bulundu.
TÜRK TARAFTARLAR KARŞILIK VERMEK ZORUNDA KALDI
Fransızların yaptığı sert müdahale karşısında mağdur duruma düşen Türk taraftarlar, kendilerini korumak için karşılık vermek zorunda kaldılar.