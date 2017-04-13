Ensonhaber.com'a dön

Fransızlar Türk taraftarlara demirlerle saldırdı

Lyon-Beşiktaş maçı öncesinde statta çıkan olaylarda Fransızlar orantısız kuvvet kullandı.

Fransızlar Türk taraftarlara demirlerle saldırdı
Yorum Yap

UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında Lyon ile Beşiktaş arasında oynanacak karşılaşma öncesinde olaylar çıktı.

FRANSIZLAR ORANTISIZ KUVVET KULLANDI

Maç öncesi taraftarlar çıkan olaylar nedeniyle sahaya inerken, tribünler de karıştı. İki takım taraftarları arasında kavga çıkarken, Fransızlar Türk taraftarlarına sert müdahalelerde bulundu.

TÜRK TARAFTARLAR KARŞILIK VERMEK ZORUNDA KALDI

Fransızların yaptığı sert müdahale karşısında mağdur duruma düşen Türk taraftarlar, kendilerini korumak için karşılık vermek zorunda kaldılar.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM