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Furkan Korkmaz gelecek yıl NBA'de

Furkan Korkmaz gelecek sezon Philadelphia forması giyecek.

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Furkan Korkmaz gelecek yıl NBA'de

2016 NBA draftında Philadelphia tarafından 26. sıradan seçilen ancak geçtiğimiz sezonu Anadolu Efes ve Banvit formalarıyla geçiren Furkan Korkmaz, yeni sezonda NBA'de forma giyecek.

SOSYAL MEDYADAN DUYURULDU

Milli oyuncunun menajeri Misko Raznotovic, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, Furkan Korkmaz'ın gelecek sezon Philadelphia formasıyla NBA'e adım atacağını duyurdu.

Milli oyuncu geçtiğimiz sezonu Anadolu Efes ve Banvit'te forma giyerek geçirmişti. Furkan, Anadolu Efes'te 12 dakikada 6.6 sayı ortalamalarıyla oynarken, Banvit formasıyla 23 dakika 10.8 sayı, 3.8 ribaund ve 2.2 asist ortalamaları tutturmuştu

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