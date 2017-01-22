Futbol camiası İlhan Cavcav'ın yasını tutuyor

Bugün sabah saatlerinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden İlhan Cavcav için spor camiasında minnet ve başsağlığı mesajları yayımlandı.

TFF VE KULÜPLER BİRLİĞİ BAŞSAĞLIĞI MESAJLARI

TFF'den yapılan açıklamada, ''Türk futbolunun duayen isimlerinden Kulüpler Birliği Onursal Başkanı ve Gençlerbirliği Kulübü Başkanı İlhan Cavcav'ın tedavi gördüğü hastanede vefat ettiğini büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz.

1978 yılından beri Gençlerbirliği Başkanlığını yürüten Cavcav, 2000-2002, 2004-2005 ve 2013-2014 yıllarında Kulüpler Birliği Başkanlığı görevinde bulunmuştu.

Merhum İlhan Cavcav'a Allah'tan rahmet; ailesi, Gençlerbirliği camiası ve tüm sevenlerine başsağlığı dileriz.'' ifadeleri kullanıldı.

Kulüpler Birliği'nin sitesinde yer alan mesajda ise, ''Gençlerbirliği Spor Kulübü Başkanı ve Kulüpler Birliği Vakfı'nın Onursal Başkanı İlhan Cavcav'ın tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Türk futboluna uzun zamandır büyük hizmetler veren vakfımızın kurucu başkanlarından İlhan Cavcav'a Allah'tan rahmet ailesine sevenlerine ve Türk futboluna başsağlığı diliyoruz. Hepimizin başı sağolsun.'' sözleri yer aldı.

İlhan Cavcav'ın son açıklaması VİDEO

SPOR KULÜPLERİNİN CAVCAV MESAJLARI

Fenerbahçe'nin resmi internet sitesinde ise Cavcav'ın vefatı için, ''Gençlerbirliği Spor Kulübü Başkanı Sayın İlhan Cavcav'ın, geçirdiği beyin kanaması sonucunda vefat ettiği haberini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhum Sayın İlhan Cavcav’a Allah’tan rahmet, başta Cavcav Ailesi ve Gençlerbirliği Spor Kulübü olmak üzere merhumun tüm yakınları ve Türk Sporu'na baş sağlığı dileriz.'' ifadelerine yer verildi.

Galatsaray ise 'Spor Camiasının Acı Kaybı' başlıklı mesajında, ''Amatör futbolcu olarak adım attığı spor camiasında 1975'ten beri yöneticilik yapan, Gençlerbirliği'nin efsane ve duayen başkanı İlhan Cavcav'ın aramızdan ayrıldığını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.Merhuma Allah'tan rahmet, acılı ailesine, Gençlerbirliği Camiası'na ve Türk sporuna başsağlığı diliyoruz.'' sözlerine yer verildi.

Siyah-beyazlıların resmi internet sitesinden ise Cavcav'ın vefatı için, ''Gençlerbirliği Başkanı İlhan Cavcav, Türk sporunun önemli bir figürü olmasının yanı sıra, duayen bir spor adamı olarak da tarihe adını yazdırmıştır. Son dönemlerde yaşadığı sağlık sorunlarına karşın, spora hizmete devam etmekten çekinmeyen Cavcav, Gençlerbirliği'ne de hayatını adayarak saygıyı hak etmiştir. Merhum İlhan Cavcav'a Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve Gençlerbirliği camiasına başsağlığı dileriz.Saygılarımızla.'' açıklaması yapıldı.

Trabzonspor camiasından da bir taziye mesajı geldi. Mesajda, ''Gençlerbirliği Kulübü Başkanı İlhan Cavcav’ı kaybetmiş olmanın derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Türk futboluna gerek futbolcu gerek yönetici olarak uzun yıllar hizmet eden; 1981’de ikinci kez Gençlerbirliği’nin başına geçtiğinden beri kulübün kurumsal ve sportif gelişimine ömrünü adayan değerli futbol insanı İlhan Cavcav’ı Türk spor kamuoyu asla unutmayacaktır. Sayın İlhan Cavcav’a Allah’tan rahmet, başta Gençlerbirliği Spor Kulübü olmak üzere, ailesi, sevenleri ve spor camiamıza başsağlığı diliyoruz.'' ifadelerine yer verildi.

GENÇLERBİRLİĞİ TWITTER HESBINDAN YAPILAN PAYLAŞIM

Gençlerbirliği'inin twitter hesabındna yapılan payklaşımlarda ise, ''Beştepe'ye futbol oynamak için büyük hayallerle gelen küçük çocuklar seni unutmayacak... Her fırsatta izlemeye gittiğin, 19 Mayıs dış sahalarda amatör ruhla mücadele eden o güzel futbolcular seni unutmayacak... Hastalıkta, sağlıkta, her Gençlerbirliği maçında gittiğin bu ülkenin statları seni unutmayacak... Doğduğun, yaşadığın bu şehir; Mamak , Çankaya, Altındağ, Cebeci, Ulus, Keçiören, Haymana, Beypazarı seni unutmayacak... Ve evladın gibi gördüğün, son anına dek yalnız bırakmadığın Gençlerbirliği ve Hacettepe seni unutmayacak!'' denildi.

FUTBOLCULAR VE SPOR ADAMLARI DA CAVCAV'I UNUTMADI

Milli futbolcu Arda Turan: "Futbolumuzun efsane isimlerinden İlhan Cavcav başkan, mekanın cennet olsun. Ailesinin ve Türk futbolunun başı sağolsun."

Milli Takımlar Direktörü Fatih Terim: "İlhan Cavcav kötü günlerde arayan birisiydi. İlhan ağabeyi ben de çok arayacağım, Türk futbolu da çok arayacak. İlhan ağabey, hepimizin çok sevdiği, saydığı bir ağabeymizdi. Bir kulübü uzun yıllar ayakta tutabilmek çok kolay bir şey değil.''

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek: "İlhan Cavcav'ın yokluğunu hissedeceğiz. İki hafta önce kendisini ziyaret ettim, kötü hissediyordu."

Milli Futbolcu Burak Yılmaz: "Büyük Başkan İlhan Cavcav, Başımız Sağolsun..."

Caner Erkin: "Türk futbolu bir efsanesini kaybetti. Mekanın cennet olsun İlhan Cavcav."

Selçuk Şahin: ''Babamızı kaybettik''

Gençlerbirliği'nden Galatasaray'a transfer olan genç futbolcu Ahmet Çalık ise twitte hesabından, ''Yetiştiğim kulübün büyük başkanı... Üzerimde çok emepği olan, başkanlığı dönemğnde futbolcusu olmaktan her zamn gurur duyduğum asil insan... Allah mekanını cennet eylesin, Türk sporunun başı sağolsun..'' mesajı yayımladı.















